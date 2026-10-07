The race is coming too soon
Top Duo to Miss World Cup Opener in Sölden
Federica Brignone and Sofia Goggia will not be competing in the giant slalom in Sölden, the opening event of the Alpine Ski World Cup. The race, scheduled for October 24, is still too soon for the two Italians.
Brignone underwent another surgery in late August on her knee, which she had severely injured in the spring. As the two-time Olympic champion announced at a media event over the weekend, October is still focused on recovery.
“After that, I’ll get back on my skis and see how I’m doing,” Brignone said during the Festival dello Sport di Trento. During her most recent surgery, screws and a plate were removed. In addition to Sölden, she will also skip the North American races in late November and early December. “Right now, I’m focusing on getting healthy again,” Brignone emphasized.
Viral Illnesses Sideline Goggia
Goggia has been battling two viral illnesses since her training camp in Argentina. She “still needs time to recover from the effects of the virus,” said the speed specialist, who had to cut her training camp short.
She had been suffering from fatigue and exhaustion; even climbing stairs had been a challenge. The acute phase of the illness is now over. However, she is not yet able to ski at a competitive level.
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