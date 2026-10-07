Dreimal Rot bei turbulentem Premieren-Sieg

Japan-Besuch als gutes Omen

„Ich bin wohl der Erste, der sich in Japan ein Spiel vom FC Südburgenland anschaut“, grinste der Obmann. Und während seine im Land der Kirschblüten gedrückten Daumen gegen den LASK zwar ergebnistechnisch zum guten Omen wurden, hagelte es rote Karten – gleich drei an der Zahl.



Einwurf als Auslöser

Was war passiert? In Spielminute 53 entschied Schiedsrichterin Vucanovic auf Einwurf für die Linzer. Zum Unverständnis von Verena Cebic, die sich im nachfolgenden Gerangel zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. „Sie wurde leider zurecht vom Platz gestellt“, knirschte Marth. Ebenso Tormann-Trainer Rainer Weber, der fuchsteufelswild die Coaching-Zone verließ. Lediglich die Ampelkarte für Chefcoach Michael Thek nehme man nicht hin. „Ihm wurden von der Assistentin Wörter in den Mund gelegt – wir haben deswegen bereits eine Stellungnahme beim Senat 1 eingereicht“, so Marth.