Kein Tag wie der andere

Nach seinem Schnuppertag bei der voestalpine Krems Finaltechnik GmbH war für Moritz sofort klar: Die Lehre zum Maschinenbautechniker hat genau die richtige Mischung aus handwerklicher Arbeit, moderner Technik und abwechslungsreichen Herausforderungen.
Im vierten Lehrjahr steht Moritz kurz vor seiner Lehrabschlussprüfung und hat in den vergangenen Jahren ein breites Spektrum an Fähigkeiten erlernt – von Drehen und Schweißen bis hin zu Pneumatik, Elektrotechnik und modernen Fertigungstechnologien. Besonders schätzt er die Verbindung von Berufsschule und Praxis: Denn was im Unterricht vermittelt wird, kann er direkt im Betrieb anwenden.
Für seine Zukunft kann er sich vor allem einen Einsatz in der Instandhaltung vorstellen: „Dort arbeitet man nicht nur an derselben Anlage, sondern ist immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert.“ Auch das Arbeitsumfeld schätzt der angehende Facharbeiter sehr. „Obwohl die voestalpine ein so großes Unternehmen ist, ist der Umgang sehr familiär. Vor allem im Team kennt man sich gut und arbeitet eng zusammen.“
Obwohl die voestalpine ein so großes Unternehmen ist, ist der Umgang sehr familiär.
Moritz, 19 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling
Jugendlichen, die eine Lehre beginnen möchten, rät Moritz daher, offen und neugierig zu sein und die Chance zu nutzen, Neues zu lernen.
An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 120 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre