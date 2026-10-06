Lenker (53) krachte mit Auto ungebremst auf Pkw

Böser Unfall am Dienstagmorgen in Lienz! Ein Pkw-Lenker (36) hielt sein Auto bei einem Schutzweg an, weil eine Frau die Straße überquerte. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer (53) prallte ungebremst gegen seinen Vordermann. Der 36-Jährige wurde verletzt. Die Polizei sucht nach der Frau.
Der 36-jährige Mann aus dem Irak war mit seinem Pkw auf der Drautalbundesstraße in Lienz unterwegs. Bei einem Kreisverkehr hielt er sein Fahrzeug an, da eine Frau über den Schutzweg ging.
Ein hinter ihm fahrender 53-jährige Einheimischer dürfte übersehen haben, dass sein Vordermann angehalten hatte und prallte mit seinem Fahrzeug ungebremst gegen das Auto des Irakers. Dieser erlitt leichte Verletzungen.
Polizei sucht nach Passantin
Die Fußgängerin setzte ihren Weg fort, ehe die Polizei am Unfallort eingetroffen war. Sie wird nun ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lienz in Verbindung zu setzen unter Tel. 059133 7230.
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