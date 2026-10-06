Lenker (53) krachte mit Auto ungebremst auf Pkw

Böser Unfall am Dienstagmorgen in Lienz! Ein Pkw-Lenker (36) hielt sein Auto bei einem Schutzweg an, weil eine Frau die Straße überquerte. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer (53) prallte ungebremst gegen seinen Vordermann. Der 36-Jährige wurde verletzt. Die Polizei sucht nach der Frau.