„Whataboutismus“: Ablenkung als Diskussionstaktik

In hitzigen Debatten einen kühlen Kopf bewahren

Das tragische an der Sache: Whataboutisten streiten zwar in hitzigen Debatten, sie diskutieren aber in Wahrheit nicht. Sie wollen ihre eigene Meinung nicht hinterfragen und recht behalten. Wer überfliegt nicht oft Kommentare, verärgert darüber, dass Fakten und Meinungen durcheinander schwirren und am Ende nur Menschen zerstritten sind, die sich persönlich vielleicht gar nicht kennen. Anstatt uns also immer auf den Ärger auf unsere Gesprächspartner zu verzetteln, sollten wir uns viel öfter hinterfragen. Diskutiere ich am Thema vorbei? Kann ich meine Aussagen mit Fakten belegen? Und ganz wichtig: Behalte ich bei hitzigen Themen einen kühlen Kopf oder bin ich gerade selbst der aufbrausende Whataboutist?