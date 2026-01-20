Trump provoziert EU-Staaten mit Grönland-Montage

Trump hat auch virtuelle Flagge schon eingeschlagen

Zusätzlich veröffentlichte Trump ein weiteres KI-generiertes Bild, das ihn gemeinsam mit Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio in Grönland zeigt. Trump ist darauf zu sehen, wie er eine US-Flagge in den Boden rammt. Daneben steht ein Schild mit der Aufschrift: „Greenland – U.S. Territory. Est. 2026.“ Die Bildbotschaft fügt sich in eine Serie öffentlicher Aussagen, in denen Trump betont, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen und weltweiten Sicherheit übernehmen.