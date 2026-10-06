Surprise! Schwarz Ends His Slalom Career

“That was certainly one of the hardest decisions of my career, but I simply can’t juggle four disciplines anymore,” Schwarz explained at a press conference. The period around Christmas and New Year’s, in particular, leaves little time for recovery, compounded by his injury history, including a torn cruciate ligament in December 2023. “I just have to be reasonable. Over the past few years, I’ve realized that it simply makes more sense to focus on certain things rather than be mediocre in four disciplines.”