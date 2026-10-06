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Still in the running in 2021

Surprise! Schwarz Ends His Slalom Career

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06.10.2026 11:30
Marco Schwarz is putting his slalom skis away in the basement.
Marco Schwarz is putting his slalom skis away in the basement.(Bild: AP/Alessandro Trovati)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Schwarz has unexpectedly dropped slalom from his repertoire. The Carinthian announced on Tuesday that from now on, he intends to compete only in the speed disciplines and the giant slalom. He had won the slalom Crystal Globe as recently as the 2020–21 season.

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“That was certainly one of the hardest decisions of my career, but I simply can’t juggle four disciplines anymore,” Schwarz explained at a press conference. The period around Christmas and New Year’s, in particular, leaves little time for recovery, compounded by his injury history, including a torn cruciate ligament in December 2023. “I just have to be reasonable. Over the past few years, I’ve realized that it simply makes more sense to focus on certain things rather than be mediocre in four disciplines.”

From now on, his focus will be on the giant slalom and the super-G, but he also wants to compete for World Cup points in the downhill. There, he intends to channel his energy accordingly to be in contention for victories.

Marco Schwarz with the slalom Crystal Globe
Marco Schwarz with the slalom Crystal Globe(Bild: GEPA)

Crystal Globe as the Slalom Highlight
Schwarz celebrated three of his eight World Cup victories in slalom; in the 2020–21 season, the now 31-year-old even won the discipline title. 

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