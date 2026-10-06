Still in the running in 2021
Surprise! Schwarz Ends His Slalom Career
Marco Schwarz has unexpectedly dropped slalom from his repertoire. The Carinthian announced on Tuesday that from now on, he intends to compete only in the speed disciplines and the giant slalom. He had won the slalom Crystal Globe as recently as the 2020–21 season.
“That was certainly one of the hardest decisions of my career, but I simply can’t juggle four disciplines anymore,” Schwarz explained at a press conference. The period around Christmas and New Year’s, in particular, leaves little time for recovery, compounded by his injury history, including a torn cruciate ligament in December 2023. “I just have to be reasonable. Over the past few years, I’ve realized that it simply makes more sense to focus on certain things rather than be mediocre in four disciplines.”
From now on, his focus will be on the giant slalom and the super-G, but he also wants to compete for World Cup points in the downhill. There, he intends to channel his energy accordingly to be in contention for victories.
Crystal Globe as the Slalom Highlight
Schwarz celebrated three of his eight World Cup victories in slalom; in the 2020–21 season, the now 31-year-old even won the discipline title.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.