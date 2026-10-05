Six Perpetrators
Drugs and Violence: Drug Ring Busted
Investigators from the Linz Criminal Investigation Division had already apprehended six Syrians—four men and two women—in April who had smuggled and sold cocaine and cannabis in Upper Austria. Eighty buyers were also identified.
Since early 2025, the criminal organization—comprising six main suspects, all from the Syrian region—is alleged to have smuggled large quantities of cocaine and cannabis into Upper Austria and subsequently resold them. In the course of extensive investigations, criminal investigators were able to identify and question over 80 drug buyers linked to the criminal organization.
Other Crimes
In addition to drug trafficking, numerous other crimes committed by the gang were uncovered. The accused—four men aged 27 to 37 from Linz and two women, aged 25 and 36, from Linz and the Linz-Land district—are charged, among other things, with aggravated robbery involving the use of a firearm and aggravated coercion.
The alleged gang leader, a 37-year-old Syrian from Linz, is also charged with additional serious crimes and abuse offenses. The six main suspects have been in pretrial detention since April 2026.
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