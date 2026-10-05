Investigation Underway
After Safe Heist: Stolen Car Set on Fire
Unidentified suspects are believed to have used a stolen car to rip a safe from its mountings at a gas station in Ennsdorf. The car then burst into flames in a forest in Haag. Firefighters prevented the fire from spreading to the trees.
A stolen car used as a burglary tool: Around 3 a.m. on Monday, unknown perpetrators are said to have used a car stolen in Leonding, Upper Austria, to rip a safe from its mountings at a gas station in Ennsdorf in the Amstetten district. A strap was attached to the car for this purpose.
Loot Apparently Transferred to Another Vehicle
The stolen goods were then likely transferred to another vehicle in a forest near Pinnersdorf, a village in the town of Haag. The perpetrators are said to have set the stolen car on fire afterward.
Shortly after 4 a.m., the Pinnersdorf Fire Department was alerted to the burning car. The car was completely destroyed by the fire. However, emergency responders were able to prevent the flames from spreading to the forest.
State Criminal Police Office Investigating the Case
The wrecked vehicle was transported to a storage area for the investigation. The theft unit of the Lower Austria State Criminal Investigation Office is investigating.
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