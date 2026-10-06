Nachhaltigkeit wurde mit begehrtem Trigos belohnt

In der ersten Kategorie konnten die iDM Energiesysteme aus Matrei in Osttirol die Jury mit dem Projekt „WIRksam“ überzeugen. Das Unternehmen entwickelte unter anderem ein Zeitmodell mit 25 produktionsfreien Freitagen pro Jahr, eine eigene Lehrwerkstätte samt Lehrberufen, den Ausbau der Ferienbetreuung zusammen mit der Gemeinde sowie Gesundheits- und Weiterbildungsangebote.