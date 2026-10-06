Nachhaltigkeit wurde mit begehrtem Trigos belohnt

Vor den Vorhang geholt wurden wieder jene Betriebe im Land, die in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht vorbildlich agieren. Belohnt wurden sie mit dem Trigos, Österreichs wichtigster Auszeichnung für die sogenannte Corporate Social Responsibility.
Der Preis wurde auch heuer wieder von der WK, dem Land, der Industriellenvereinigung, der Caritas, dem Roten Kreuz, dem Umweltdachverband sowie vom Verein respACT verliehen. Vergeben wurde die Trophäe in den drei Kategorien „Regionale Wertschaffung“, „Vorbildliche Projekte“ und „Klimaschutz“.
In der ersten Kategorie konnten die iDM Energiesysteme aus Matrei in Osttirol die Jury mit dem Projekt „WIRksam“ überzeugen. Das Unternehmen entwickelte unter anderem ein Zeitmodell mit 25 produktionsfreien Freitagen pro Jahr, eine eigene Lehrwerkstätte samt Lehrberufen, den Ausbau der Ferienbetreuung zusammen mit der Gemeinde sowie Gesundheits- und Weiterbildungsangebote.
Auch berühmter Stanglwirt ausgezeichnet
Den Sieg in der Kategorie „Vorbildliche Projekte“ heimste die Ernst Derfeser GmbH aus Vomp mit dem Projekt „Wasserkreislauf im Produktionsprozess“ ein. Mit einer Kammerfilterpresse und einem Recyclingbecken hat das Unternehmen Wasser- und Stoffströme in den Produktionsprozessen geschlossen.
Nicht zuletzt wurde der berühmte Stanglwirt bei Going am Wilden Kaiser für sein hauseigenes Bio-Energie Kraftwerk in der Kategorie „Klimaschutz“ ausgezeichnet.
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