5,4 Millionen Euro für das Internet der Zukunft

„Prototyp könnte der weltweit erste werden“

Getüftelt wird am Internet der Zukunft übrigens schon seit mehreren Jahren. In den kommenden 3,5 Jahren wird QIA die einzelnen Komponenten zu einem vollständigen Netzwerk kombinieren. Dazu meint QIA-Direktorin Stephanie Wehner abschließend: „In den vergangenen Jahren haben wir die zentralen Bausteine eines Quanteninternets entwickelt. Die nächste Aufgabe ist es, diese Komponenten in einen Full-Stack-Prototypen zu integrieren. Dieser Prototyp könnte der weltweit erste seiner Art werden. Europa steht in diesem Bereich global an der Spitze.“