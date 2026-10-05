Viele Vorwürfe wegen Mängel bei Geldauszahlungen

Bei der FPÖ Vösendorf, Bezirk Mödling, sorgt ein Prüfbericht der Gemeindeaufsicht aus dem Jahr 2024 noch immer für Ärger. Im Zentrum stehen Auszahlungen an den damaligen ÖVP-Bürgermeister Hannes Koza, die zwischen 2020 und 2024 von der ÖVP-Finanzreferentin Isabella Wolfger angeordnet wurden – obwohl dafür die grüne Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz zuständig gewesen wäre.