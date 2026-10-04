Trapp-Familie hat ihre Wurzeln in Klosterneuburg

Reale Geschichte beim „Musical Klosterneuburg“ – bis 1922 lebte Familie im Bezirk Tulln, Kinder besuchten Gymnasium
Die Trapp-Familie eroberte von Salzburg aus die ganze Welt. Noch heute zieht der Filmklassiker „The Sound of Music“ die Zuschauer in seinen Bann. Immer öfter ist der Musicalhit auch auf heimischen Bühnen zu sehen. Wie etwa von 9. bis 11. Oktober in die Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Musicalprofis und junge Talente aus der Region zeigen in dieser Aufführung eine ganz besondere Verbindung auf: Denn drei Kinder der Familie Trapp besuchten einst das Gymnasium Klosterneuburg.
Reale Geschichte hinter Filmklassiker
Nach dem Ersten Weltkrieg lebte Georg von Trapp mit seiner Familie im Martinschlössl – Martina, die jüngste Tochter, wurde hier geboren und nach dem Schlössl benannt. 1922 übersiedelte die Familie nach Salzburg. Mehr als 100 Jahre später kehrt die Geschichte nun an ihren Ursprungsort zurück.„Dass einige unserer jungen Darsteller heute genau jene Schule besuchen, in der vor mehr als 100 Jahren die echten Trapp-Kinder saßen, macht diese Produktion für uns zu etwas ganz Besonderem“, so Regisseurin Luzia Nistler. Karten: www.musicalklosterneuburg.at
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