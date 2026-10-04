Trapp-Familie hat ihre Wurzeln in Klosterneuburg

Reale Geschichte hinter Filmklassiker

Nach dem Ersten Weltkrieg lebte Georg von Trapp mit seiner Familie im Martinschlössl – Martina, die jüngste Tochter, wurde hier geboren und nach dem Schlössl benannt. 1922 übersiedelte die Familie nach Salzburg. Mehr als 100 Jahre später kehrt die Geschichte nun an ihren Ursprungsort zurück.„Dass einige unserer jungen Darsteller heute genau jene Schule besuchen, in der vor mehr als 100 Jahren die echten Trapp-Kinder saßen, macht diese Produktion für uns zu etwas ganz Besonderem“, so Regisseurin Luzia Nistler. Karten: www.musicalklosterneuburg.at