Frustration on the ÖFB Team
ÖFB player Wimmer: “The turf is like in the local league”
The ÖFB team is set to play its first-ever match in Kosovo on Sunday evening—but first impressions of the Fadil Vokrri Stadium in Pristina are sobering. The condition of the field, in particular, is causing little enthusiasm: Both head coach Ralf Rangnick and winger Patrick Wimmer voiced their criticism.
“I’ve rarely seen such a neglected field,” Rangnick complained at the press conference on Saturday afternoon. “It’s a meadow, a field. It won’t be easy for either team to play polished soccer.” We’ll therefore have to prepare for a different kind of game than the 3-1 victory in the first leg in Vienna. “In Vienna, we played on freshly laid turf. Here, it’ll be difficult for both teams to play polished soccer. We’ll try to succeed with our style of play.”
“Would Be Nice in the District League”
Winger Patrick Wimmer also didn’t have much good to say about the field. “In the German Bundesliga, we’re used to something different,” the Hoffenheim player chuckled. “I haven’t played on a field like this in a long time—something like this would be nice in the Kreisliga, but not when you have to play on it yourself.” However, he didn’t want to use the field as an excuse; after all, “it’s the same for both teams.”
Schlager Back in Goal
Rangnick revealed few details about the team’s lineup. “Alexander Schlager will start in goal. Up front, I’ll choose between Michael Gregoritsch and Junior Adamu. Kalajdzic won’t start,” said the head coach. Carney Chukwuemeka won’t be in the starting lineup either; he “suffered a muscle cramp.”
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