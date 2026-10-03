ÖFB player Wimmer: “The turf is like in the local league”

“Would Be Nice in the District League”

Winger Patrick Wimmer also didn’t have much good to say about the field. “In the German Bundesliga, we’re used to something different,” the Hoffenheim player chuckled. “I haven’t played on a field like this in a long time—something like this would be nice in the Kreisliga, but not when you have to play on it yourself.” However, he didn’t want to use the field as an excuse; after all, “it’s the same for both teams.”