Crackdown on Car Tuners: 187 Reports Filed

Officers from the Upper Austria State Traffic Department, the Grieskirchen District Police Command, and criminal investigators from the Grieskirchen District Administration conducted joint inspections in the evening hours of October 2 and overnight into October 3, 2026, focusing on “illegal vehicle tuning,” noise, and speeding in the greater Grieskirchen area. The technical inspection of the vehicles was carried out at the road maintenance depot by experts from the Upper Austrian Provincial Government.