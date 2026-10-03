Early Saturday morning
Crackdown on Car Tuners: 187 Reports Filed
187 citations were issued for technical defects, and the license plates were impounded from seven cars due to imminent danger—that is the result of a police crackdown on the illegal car-tuning scene in the greater Grieskirchen area on Saturday night.
Officers from the Upper Austria State Traffic Department, the Grieskirchen District Police Command, and criminal investigators from the Grieskirchen District Administration conducted joint inspections in the evening hours of October 2 and overnight into October 3, 2026, focusing on “illegal vehicle tuning,” noise, and speeding in the greater Grieskirchen area. The technical inspection of the vehicles was carried out at the road maintenance depot by experts from the Upper Austrian Provincial Government.
76 cars were scrutinized
A total of 76 vehicles were inspected, 34 of which underwent an immediate technical inspection. Seven vehicles were found to have serious technical defects posing an imminent danger. The license plates of these vehicles were impounded on the spot. A total of 187 citations were issued for technical defects, and administrative penalties were imposed for minor violations.
Driving 102 km/h in a 50 zone
175 drivers were cited for exceeding the speed limit. The highest speeds recorded were 102 km/h in a 50-zone and 107 km/h instead of the permitted 70 km/h. One driver had his driver’s license temporarily suspended due to the speeding violation. The Grieskirchen District Administration issued fines totaling five-figure euro amounts. In addition, a security deposit in the three-digit range was collected.
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