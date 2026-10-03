ORF-Moderator hat seinen ersten Roman geschreiben

„Ich kann übertreiben – es ist ja nur Fiktion“

Und so hat er begonnen, Figuren und Familienkonstellationen zu erfinden: „So richtig gefunkt hat es, als ich erkannt hab: Ich kann übertreiben und die Figuren sagen und machen lassen, was ich will – es ist ja Fiktion.“ Gemeinsam mit seiner Verlegerin Anita Keiper hat er dem Buch dann den letzten Schliff verpasst und nun liegt es in den Buchhandlungen: „Der Gedanke, dass das jetzt wildfremde Menschen kaufen und lesen, ist schon komisch – aber macht mich auch stolz.“