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Thomas Weber

ORF-Moderator hat seinen ersten Roman geschreiben

Steiermark
03.10.2026 11:00
ORF-Mann Thomas Weber ist unter die Autoren gegangen.
ORF-Mann Thomas Weber ist unter die Autoren gegangen.(Bild: Krone KREATIV/Christof Hütter/Edition Keiper)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Als Moderator von „Steiermark heute“ kennt man Thomas Weber. Nun hat der gebürtige Weststeirer seinen ersten Roman geschrieben und dabei die Lust am Übertreiben entdeckt.

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„Auf meiner To-do-Liste fürs Leben stand schon seit meiner Jugend: Ich will ein Buch schreiben“, sagt Thomas Weber. Als Moderator von „Steiermark heute“ ist der gebürtige Weststeirer seit vielen Jahren in unseren Wohnzimmern zu Gast. Nun hat er mit „Familienfeier“ seinen ersten Roman geschrieben.

„Ich wollte einfach herausfinden, ob ich es kann. Eines Tages bin ich daheim gesessen und hab mir gedacht: Jetzt probier ich es einfach, und habe angefangen zu schreiben“, sagt Weber. Doch die Aufgabe war gar nicht so leicht: „Ich habe mit 17 Jahren begonnen, in der Medienbrache zu arbeiten. Und bei Nachrichten ist es ja so, dass man sich so kurz und präzise wie möglich halten soll. Einen Roman zu schreiben ist das genaue Gegenteil.“

Zitat Icon

So eine Familienfeier wäre eigentlich das perfekte Setting für den Roman. Also hab ich zu schreiben begonnen.

Thomas Weber

Und so hat es mehrere Anläufe gebraucht: „Der erste Versuch war viel zu traurig und für einen lustigen Roman hat mir lange Zeit die Idee gefehlt. Bis ich dann bei einer Geburtstagsparty meines Patenkindes am Kindertisch saß und mir dachte: So eine Familienfeier wäre eigentlich das perfekte Setting für den Roman.“

„Ich kann übertreiben – es ist ja nur Fiktion“
Und so hat er begonnen, Figuren und Familienkonstellationen zu erfinden: „So richtig gefunkt hat es, als ich erkannt hab: Ich kann übertreiben und die Figuren sagen und machen lassen, was ich will – es ist ja Fiktion.“ Gemeinsam mit seiner Verlegerin Anita Keiper hat er dem Buch dann den letzten Schliff verpasst und nun liegt es in den Buchhandlungen: „Der Gedanke, dass das jetzt wildfremde Menschen kaufen und lesen, ist schon komisch – aber macht mich auch stolz.“

Und als Medienprofi hat er sich natürlich auch für die Lesungen, die ihn ab sofort durch die ganze Steiermark führen werden, etwas überlegt: „Ich möchte mit den Lesungen das Gleiche erreichen wie mit dem Buch: die Leute unterhalten.“

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