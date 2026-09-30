Had drugs in his system
Driver fled from police for ten kilometers
An 18-year-old driver from Schalchen engaged in a roughly ten-kilometer car chase with police on Tuesday in Aspach (Upper Austria). He was driving 100 km/h in a 30-zone, had no driver’s license, no registration, but was driving a high-powered car and was also under the influence of drugs. He was taken into custody.
Around 3:00 p.m. on Tuesday, police officers in the Aspach area noticed a high-performance BMW with a license plate known to authorities. The patrol car crew pursued the vehicle on a residential street with a 30 km/h speed limit and signaled the driver to stop using blue lights, a siren, and clear light signals.
However, to no avail: The driver defied the order and accelerated sharply. He then drove through the residential area at more than 100 km/h and attempted to flee via the village of Pimberg toward Höhnhart. The police officers gave chase.
Stopped in a Dead-End Street
After a chase lasting about ten kilometers, the car was finally stopped in Höhnhart at a dead-end street. The driver, an 18-year-old from Schalchen, then exited the vehicle and continued his escape on foot through several yards.
The officers also gave chase on foot and were eventually able to apprehend the young man in the yard of a single-family home. He was provisionally detained at approximately 3:10 p.m. in accordance with administrative regulations. After the investigation was completed, the provisional arrest was lifted at approximately 4:15 p.m.
The 18-year-old is being charged with endangering physical safety, unauthorized use of vehicles, and violations of the Narcotics Act by the Ried District Attorney’s Office. In addition, he is being charged with several traffic offenses by the Braunau District Administration.
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