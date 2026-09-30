Alkolenker (27) flüchtet bis zur Bewusstlosigkeit

Spektakuläre Szenen spielten sich im Tiroler Unterland ab: Ein 27-jähriger Deutscher lieferte sich Dienstagabend eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. In Kundl krachte er schließlich in einen Kreisverkehr und verlor dabei das Bewusstsein. Der Verdächtige wurde ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, im Auto wurden Drogen entdeckt.
Kurz nach 20 Uhr schlug ein Zeuge Alarm: Dieser habe einen „auffälligen Pkw“ gemeldet, der auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Wörgl unterwegs war, bei einer Firma abbog und dort anhielt. Als eine Polizeistreife eintraf, gab der zunächst noch unbekannte Lenker plötzlich Gas.
Riskante Überholmanöver
Die Beamten wollten den – wie sich herausstellte – 27-jährigen Deutschen anhalten. Doch davon zeigte sich der Lenker unbeeindruckt. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit sei er in Richtung Wörgl davongerast. Dabei setzte er laut Polizei mehrere riskante Überholmanöver.
Heftiger Crash bei Kreisverkehr
Kurz vor dem Kreisverkehr im Ortsgebiet von Kundl wurde die Situation dann besonders gefährlich: „Zunächst überholte der Mann einen Pkw links, anschließend einen weiteren rechts. Dabei streifte er die Leitschiene und einen der Wagen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Während der Erste-Hilfe-Maßnahmen kam der Mann zu Bewusstsein. Er reagierte umgehend aggressiv und schlug um sich.
Ermittler von der Polizei
Anschließend prallte sein Auto frontal gegen die Betonumrandung des Kreisverkehrs und kam schließlich auf dessen Grünfläche zum Stillstand. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer war zunächst bewusstlos. Ein Polizist holte ihn aus dem Wrack und begann mit der Ersten Hilfe. Als der Mann wieder zu sich kam, schlug die Stimmung allerdings um: „Der 27-Jährige reagierte aggressiv und schlug um sich“, so die Ermittler.
Erst nachdem sich der Deutsche etwas beruhigt hatte, konnten die Beamten seine Personalien aufnehmen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Alkohol, Cannabis, gestohlene Kennzeichen
Ein dort durchgeführter Alkomattest habe eine starke Alkoholisierung ergeben. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Cannabisharz, so die Exekutive weiter.
Doch damit nicht genug. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Pkw gar nicht zum Verkehr zugelassen war. Auch die montierten Kennzeichen waren gestohlen.
Bei dem Unfall wurden keine weiteren Personen verletzt. An einem zweitbeteiligten Pkw entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen laufen. Anzeigen folgen.
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