Alkolenker (27) flüchtet bis zur Bewusstlosigkeit

Anschließend prallte sein Auto frontal gegen die Betonumrandung des Kreisverkehrs und kam schließlich auf dessen Grünfläche zum Stillstand. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer war zunächst bewusstlos. Ein Polizist holte ihn aus dem Wrack und begann mit der Ersten Hilfe. Als der Mann wieder zu sich kam, schlug die Stimmung allerdings um: „Der 27-Jährige reagierte aggressiv und schlug um sich“, so die Ermittler.