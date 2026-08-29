Pkw-Diebe liefern sich mit Polizei Verfolgungsjagd

Zu der Verfolgungsjagd kam es in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr. „Bei der Polizei wurde angezeigt, dass bei einem im Fürstenweg geparkten Pkw samt Anhänger der Autoalarm zu hören sei und dass sich Personen an dem Fahrzeug zu schaffen machen würden“, schildert die Exekutive.