Pkw-Diebe liefern sich mit Polizei Verfolgungsjagd

Wegen des automatischen Alarms wurden drei Täter auf frischer Tat bei einem Fahrzeugdiebstahl in der Tiroler Landeshauptstadt ertappt. Den Dieben gelang nach einer motorisierten Verfolgungsjagd die Flucht zu Fuß.
Zu der Verfolgungsjagd kam es in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr. „Bei der Polizei wurde angezeigt, dass bei einem im Fürstenweg geparkten Pkw samt Anhänger der Autoalarm zu hören sei und dass sich Personen an dem Fahrzeug zu schaffen machen würden“, schildert die Exekutive.
Als die Beamten eintrafen, ergriffen die Diebe mit ihrem Diebesgut die Flucht.
Eine sofortige Fahndung nach den unbekannten Dieben verlief negativ.
Ein Sprecher der Polizei
Nach motorisierte Verfolgungsjagd zu Fuß geflüchtet
Die motorisierte Verfolgungsjagd endete schließlich in der Bachlechnerstraße, wo die Polizisten das Fahrzeug anhalten konnten. Den drei Tätern gelang es jedoch, zu Fuß zu flüchten. „Eine sofortige Fahndung nach den unbekannten Dieben verlief negativ.“
Das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt.
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