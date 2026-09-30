Suspected Hijacking: Boeing 737 Changed Course

Here’s what was behind the distress signals:

Both the transponder code 7500 (hijacking) and the code for a general in-flight emergency (7700) are said to have been transmitted as distress signals. According to Israeli media, a violent altercation between the pilots likely took place in the cockpit. Apparently, they were fighting each other. The pilot is Russian, and the co-pilot is Ukrainian, as confirmed by the Israeli government and Flydubai.