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Fight Among Pilots

Suspected Hijacking: Boeing 737 Changed Course

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30.09.2026 08:59
The aircraft was actually en route to Tel Aviv. However, its course was changed (stock image).
The aircraft was actually en route to Tel Aviv. However, its course was changed (stock image).(Bild: AFP/KARIM SAHIB)
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Von krone.at

There was concern Wednesday morning on a flight from Dubai to Tel Aviv: After several distress signals, the plane suddenly changed course. The new destination: Saudi Arabia. There were 174 passengers on board—including 27 children. Apparently, a violent altercation broke out between the pilots in the cockpit.

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According to media reports, an emergency signal was temporarily transmitted. Subsequently, the Flydubai aircraft veered off course from its intended destination, Ben Gurion Airport in Tel Aviv, and headed for Tabuk Airport in Saudi Arabia. The Boeing is said to have entered a manual descent and performed a U-turn. 

The flight path of the Boeing 737
The flight path of the Boeing 737(Bild: Flightradar24)

According to Israeli media reports, fighter jets were scrambled to intercept the flight.

The plane was actually on its way to Tel Aviv. However, the course was changed (illustrative ...
The plane was actually on its way to Tel Aviv. However, the course was changed (illustrative image).(Bild: AFP/KARIM SAHIB)

Here’s what was behind the distress signals:
Both the transponder code 7500 (hijacking) and the code for a general in-flight emergency (7700) are said to have been transmitted as distress signals. According to Israeli media, a violent altercation between the pilots likely took place in the cockpit. Apparently, they were fighting each other. The pilot is Russian, and the co-pilot is Ukrainian, as confirmed by the Israeli government and Flydubai.

The Boeing is now reported to have landed at Tabuk Airport. Israel and Saudi Arabia do not maintain diplomatic relations.

As reported by the “Jerusalem Post,” an urgent security meeting between Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz was reportedly convened immediately after the incident. The Israeli military stated regarding the incident that Chief of Staff Eyal Zamir is currently consulting with senior commanders, including the head of the Air Force.

This article has been automatically translated,
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