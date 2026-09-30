ICE forward Brady Shaw
“I’ve changed—for the better!”
In 2023, he was named MVP of the ICE Hockey League, but had to leave Innsbruck due to “internal incidents.” Now Brady Shaw has joined the Black Wings, and on Wednesday he’ll face his former club, Budapest. Ahead of the game, the “Krone” spoke with the reformed scandal-prone player about his past missteps, his changed lifestyle, the baby he’s expecting soon, and his goals with Linz.
While with Innsbruck in 2022–23, he was the ICE Hockey League’s top scorer and MVP, but had to leave due to “internal incidents.” Now, the soon-to-be 34-year-old Canadian Brady Shaw, who re-signed with Innsbruck in the spring, has joined the Black Wings and has a clause in his contract requiring him to adhere to the code of conduct. The reformed (former) troublemaker spoke ahead of Wednesday’s game against his former club, Budapest:
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