“I’ve changed—for the better!”

While with Innsbruck in 2022–23, he was the ICE Hockey League’s top scorer and MVP, but had to leave due to “internal incidents.” Now, the soon-to-be 34-year-old Canadian Brady Shaw, who re-signed with Innsbruck in the spring, has joined the Black Wings and has a clause in his contract requiring him to adhere to the code of conduct. The reformed (former) troublemaker spoke ahead of Wednesday’s game against his former club, Budapest: