Mit Säge, Holz & Hammer an die Mountainbike-Spitze

Als Riesentalent auf dem Spezialfahrrad gilt Raphael Hausner (12): Der „Krone“ verriet der junge Niederösterreicher einen großen Wunsch...
Ein Riesentalent wächst mit dem zwölfjährigen Raphael Hausner aus Untererla in der Gemeinde Maria Taferl im Bezirk Melk im Hinblick auf Mountainbike und Trial-Fahrer heran. Nicht nur, dass er trotz seiner Jugend bereits so gut mit seinem Bike unterwegs ist, baut sich der Schüler des Stiftgymnasiums Melk seine ganzen Rampen zum Springen in Eigenregie mit Hammer und Säge selbst.
Große Unterstützung bekommt der junge Bikesportler dabei von seinen Eltern Beatrix und Manuel. Wenn er mit seinem Bike der Marke „Trek“ ausfährt, ist er natürlich mit einem Brustprotektor und Helm ausgerüstet.
„Ein Treffen wäre super!“
Im Zimmer des Nachwuchsradlers hängen Poster seines Idols Fabio Wibmer. Der gebürtige Tiroler ist Österreichs Top Mountainbike- und Trial-Fahrer.
„Einer meiner größten Wünsche ist es, einmal bei einem seiner Events in Saalbach dabei sein zu können und ihn dort auch zu treffen und Erfahrungen auszutauschen“ so Raphael Hausner.
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