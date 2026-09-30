Mit Säge, Holz & Hammer an die Mountainbike-Spitze

Ein Riesentalent wächst mit dem zwölfjährigen Raphael Hausner aus Untererla in der Gemeinde Maria Taferl im Bezirk Melk im Hinblick auf Mountainbike und Trial-Fahrer heran. Nicht nur, dass er trotz seiner Jugend bereits so gut mit seinem Bike unterwegs ist, baut sich der Schüler des Stiftgymnasiums Melk seine ganzen Rampen zum Springen in Eigenregie mit Hammer und Säge selbst.