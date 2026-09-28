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A Special Day

“The Perfect Gift!” ÖFB Soccer Player Delights His Girlfriend

Nachrichten
28.09.2026 16:35
With his goal, David Affengruber gave his sweetheart a special gift.
With his goal, David Affengruber gave his sweetheart a special gift.(Bild: Krone-Collage/GEPA, screenshot/instagram_m_ober__)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

“I couldn’t have asked for a better birthday,” says a delighted Michele Oberauer. Her partner, David Affengruber, played a big part in that. On his sweetheart’s special day, he scored his first goal for the national team while wearing the ÖFB jersey. 

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“And then he even scores a goal today… the most perfect birthday gift I could have asked for,” Oberauer gushes on Instagram, sharing various photos capturing moments from her birthday. 

First Goal on Her Special Day
The day was ultimately capped off at Ernst Happel Stadium. There, surrounded by her loved ones, Oberauer cheered on the Austrian national team—and especially her partner Affengruber, who made his starting lineup debut in the Nations League match against Kosovo (3–1). A debut he capped off in the 23rd minute by scoring the opening goal to make it 1–0. 

His sweetheart had nothing but high praise for him: “I’m so proud of you, Champ,” said Oberauer—and the team player responded to the post with three hearts. After the match, they were finally able to embrace each other and bring this special day to a fitting close. 

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