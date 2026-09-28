Training Cut Short
Austrian National Team: Laimer Back, but an Injury Threatens
Konrad Laimer trained for the first time this training camp with the Austrian national team on Monday at the ÖFB Campus in Vienna. However, Sascha Horvath may be sidelined due to a muscle injury.
Bayern Munich pro Konrad Laimer completed his first team training session in a week and a half after recovering from a torn muscle fiber in his adductor region and is ready to play in the upcoming Nations League matches on Thursday in Dublin against Ireland and on Sunday in Pristina against Kosovo.
However, Sascha Horvath is a cause for concern: The LASK captain felt pain in his thigh during training and had to stop early. The exact severity of the injury was not immediately clear. Fourteen players participated in Monday’s session. The injured Michael Gregoritsch and Phillipp Mwene continued to train separately from the team but are expected to be available for the upcoming matches.
Christian Zawieschitzky and Vasilije Markovic, on the other hand, have already left the senior team. The two teenagers, who made their senior team debuts on Sunday in the 3-1 win over Kosovo at Vienna’s Happel Stadium, will immediately join the U21 squad for the decisive matches in the European Championship qualifiers.
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