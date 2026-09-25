Rotkreuz-Spitze „empfing“ Feuerwehr bei Einsatz

Mit einem höchst ungewöhnlichen Empfang begann am Donnerstagabend ein Einsatz im Tullner Rathaus: Als das erste Feuerwehrfahrzeug vorfuhr, warteten dort bereits zahlreiche hochrangige Funktionäre des Roten Kreuzes Niederösterreich. Sie hielten im ehemaligen Minoritenkloster, das heute das Rathaus beherbergt, gerade ihre Generalversammlung ab. Bei dieser wurde Hans Ebner mit mehr als 93 Prozent der Stimmen als Präsident des Landesverbandes wiedergewählt.