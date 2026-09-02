Warum auch Sie auf Sonnenenergie setzen sollten

Auch Sieglinde K. aus Oberösterreich ist rundum begeistert vom Endprodukt, das jetzt ihr Hausdach ziert. Ihre Anlage mit 6 kWp und einem 11-kWh-Speicher bringt die Kraft der Sonne direkt ins eigene Zuhause. „Ich bin mit allem sehr zufrieden gewesen und werde euer Team weiterempfehlen“, lautet ihre Erfahrung Denn wenn die Sonne vom Himmel brennt und am eigenen Dach das kleine Kraftwerk seine Arbeit aufnimmt, entsteht mehr als nur Strom. Es wächst ein Stück Unabhängigkeit. Martin M. aus dem Burgenland bringt seine Erfahrung schließlich auf den vielleicht schönsten und zugleich aussagekräftigsten Punkt: „Bei euch hat alles super geklappt.“