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Warum auch Sie auf Sonnenenergie setzen sollten

Krone Sonne
02.09.2026 05:00
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(Bild: Krone KREATIV/Krone Sonne)
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Eine eigene Photovoltaikanlage soll vor allem eines: unkompliziert funktionieren. Genau das berichten auch zahlreiche Krone-Sonne-Kunden. Von der Planung über die Umsetzung bis zur fertigen Anlage sorgen individuelle Lösungen dafür, dass Sonnenstrom ohne unnötigen Aufwand ins eigene Zuhause kommt – und damit mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt.

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„Alles lief ohne Probleme nahtlos ab.“ – „Ich bin mit allem sehr zufrieden gewesen.“ – „Hat alles super geklappt."  Drei Erfahrungen von Menschen, die sich für ihre eigene Sonnenenergie entschieden haben. Und drei Stimmen, die zeigen, worauf es bei einer Photovoltaikanlage wirklich ankommt: Sie soll funktionieren – einfach, zuverlässig und ohne unnötigen aufreibenden Aufwand.

Drei zufriedene Kunden berichten
Paul O. aus Niederösterreich etwa setzt auf eine 6-kWp-Anlage mit 7,7-kWh-Speicher. Sein Urteil nach der Umsetzung fällt kurz und bündig aus: „Alles lief ohne Probleme nahtlos ab. Danke!“ Genau dieses Gefühl wollen viele Häuslbauer und Sanierer: Nicht selbst Installateure, Techniker und Behördenwege organisieren müssen, sondern einen Partner haben, der von der Planung bis zur fertigen Anlage alles begleitet.

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Auch Sieglinde K. aus Oberösterreich ist rundum begeistert vom Endprodukt, das jetzt ihr Hausdach ziert. Ihre Anlage mit 6 kWp und einem 11-kWh-Speicher bringt die Kraft der Sonne direkt ins eigene Zuhause. „Ich bin mit allem sehr zufrieden gewesen und werde euer Team weiterempfehlen“, lautet ihre Erfahrung Denn wenn die Sonne vom Himmel brennt und am eigenen Dach das kleine Kraftwerk seine Arbeit aufnimmt, entsteht mehr als nur Strom. Es wächst ein Stück Unabhängigkeit. Martin M. aus dem Burgenland bringt seine Erfahrung schließlich auf den vielleicht schönsten und zugleich aussagekräftigsten Punkt: „Bei euch hat alles super geklappt.“

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Individuelle Lösungen für jedermann
Mehr als 4000 realisierte Photovoltaik-Lösungen österreichweit sprechen dabei ebenso für die Erfahrung wie die zahlreichen persönlichen und überwältigend positiven Rückmeldungen unserer Kunden. Am Ende geht es nämlich nicht nur um Module, Kabel und Speicher. Es geht um diesen besonderen Moment, wenn morgens die Sonne aufgeht – und auf dem eigenen Dach ein kleines Kraftwerk erwacht. Strom von oben. Für das eigene Zuhause. Und ein gutes Gefühl, das offenbar viele Krone-Sonne-Kunden miteinander teilen. Also gleich informieren und für die Zukunft investieren. 

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