Werft Korneuburg: Wohin steuert man?

Nach dem Aus des „Signa-Quartiers“ auf dem Areal der historischen Schiffswerft in Korneuburg (NÖ) möchte man in ruhigere Gewässer eintauchen.
Heiß umfehdet, wild umstritten: Die Zukunft des historischen Werft-Areals in Korneuburg sorgt seit Jahren für heftige Polit-Diskussionen. Auch beim großen Hafen-Fest war die Zukunft des Geländes Thema.
Der Verein Brennpunkt Werft forderte ja, wie berichtet, die Stadt Korneuburg erneut zum Kauf aller Werftgründe auf. Der Masseverwalter will den Fleckerlteppich an Grundstücken der Signa-Gruppe bekanntlich „lieber früher als später“ verwerten. Es handelt sich dabei um knapp 45 Prozent des Gesamtareals. Nach den teils strategischen Käufen und Verkäufen der vergangenen Jahre sowie dem Schiffbruch der Signa-Pläne, hofft man jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser zu gelangen. Wohin steuert man?
Manche Wünsche „sind unfinanzierbar“
„Der Kauf aller Grundstücke ist für die Stadt unfinanzierbar“, erklärt Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP). An einzelnen Flächen meldete man aber bereits im Mai Interesse an. Fix sei auch, dass man an einem Konzept für die Nutzung des Festland-Teiles der Anlage festhalten und mitgestalten will. Das Ziel: eine „kleinstadtverträgliche Lösung“. Ideal wäre laut Gepp „eine Mischung aus Kultur, Freizeit, Arbeit und Wohnen.“
Die besonders umstrittene Gestaltung der Halbinsel wurde ja auf „Pause“ gestellt. Wann dieses Spezialprojekt wieder Fahrt aufnimmt, steht in den Sternen.
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