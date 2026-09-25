Werft Korneuburg: Wohin steuert man?

Der Verein Brennpunkt Werft forderte ja, wie berichtet, die Stadt Korneuburg erneut zum Kauf aller Werftgründe auf. Der Masseverwalter will den Fleckerlteppich an Grundstücken der Signa-Gruppe bekanntlich „lieber früher als später“ verwerten. Es handelt sich dabei um knapp 45 Prozent des Gesamtareals. Nach den teils strategischen Käufen und Verkäufen der vergangenen Jahre sowie dem Schiffbruch der Signa-Pläne, hofft man jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser zu gelangen. Wohin steuert man?