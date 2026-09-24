Auf uralten Pfaden eines großen Minnesängers

Auch das Stift Zwettl soll in Walthers Jugend eine wichtige Rolle gespielt haben. Dort wurde der junge „Cantor“ – Sänger und Dichter – der Überlieferung zufolge unterrichtet, bevor ihn sein Weg a den Babenberger-Hof nach Wien führte. Später zog der Minnesänger durch die deutschen Lande, er kehrte aber offenbar auch immer wieder in jene Gegend zurück, die möglicherweise seine Heimat war. Ausgerechnet hier, wo die Spuren des mittelalterlichen Poeten beginnen könnten, wird nun sein Vermächtnis zum Klingen gebracht.