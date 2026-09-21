Sentence Upheld: 15 Months for Former Lawyer

The Linz Higher Regional Court has upheld the sentence for a convicted former lawyer in the case involving a questionable real estate deal on Lake Traunsee in Upper Austria. The sentence remains at 15 months, 10 of which are suspended, for aggravated fraud. Several other verdicts in the case have been final since March. A real estate agent, two real estate developers, and two lawyers had persuaded an 85-year-old woman to sell her property below market value.