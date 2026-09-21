Real Estate Deal
Sentence Upheld: 15 Months for Former Lawyer
The Linz Higher Regional Court has upheld the sentence for a convicted former lawyer in the case involving a questionable real estate deal on Lake Traunsee in Upper Austria. The sentence remains at 15 months, 10 of which are suspended, for aggravated fraud. Several other verdicts in the case have been final since March. A real estate agent, two real estate developers, and two lawyers had persuaded an 85-year-old woman to sell her property below market value.
The real estate agent received a three-year unsuspended sentence; the two real estate developers received 30 and 24 months, respectively, with partial probation; and another lawyer received 18 months with partial probation. The convictions in all cases were for aggravated fraud; the real estate agent was additionally convicted of giving false testimony and breach of trust.
Market Value Was Significantly Higher
In the fall of 2019, the group had pressured the woman to sell her property—a former guesthouse on Lake Traunsee—to a real estate firm for 750,000 euros, even though the market value was well over one million euros. The owner—who has since passed away—was likely already legally incapacitated at the time. Under civil law, the deal has since been rescinded.
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