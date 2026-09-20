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Bergung nötig

Kajakfahrer saßen nach Kenterung in Schlucht fest

Tirol
20.09.2026 11:00
Die Kajakfahrer gerieten auf der Venter Ache in Not (Symbolbild)
Die Kajakfahrer gerieten auf der Venter Ache in Not (Symbolbild)(Bild: Tourismusverband Gesäuse/Stefan Leitner)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

In eine brenzlige Situation gerieten am Samstag Kajakfahrer auf der Venter Ache bei Sölden. Nachdem sie gekentert waren und sich ans Ufer gerettet hatten, kamen sie nicht mehr aus alleiniger Kraft aus dem Schluchtabschnitt.

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Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr bei der Einmündung des Latschbachs in die Ache, eine alpine Notlage. Zwei Deutsche im Alter von 51 und 62 Jahren wollten, jeweils separat mit ihren Kajaks, die Venter Ache befahren. Im Bereich der Einmündung des Latschbachs verlor der 62-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kajak und kenterte.

Bei Hilfsversuch selbst gekentert
Ein 51-jähriger Begleiter versuchte, ihm zu Hilfe zu kommen und kenterte dabei ebenfalls. Beide Personen konnten sich zunächst an das Ufer retten. Aufgrund der schwierigen alpinen Verhältnisse und der örtlichen Gegebenheiten war ein selbstständiges Verlassen der Schlucht jedoch nur dem 51-Jährigen möglich. Daraufhin wurde ein Notruf abgesetzt.

Die alarmierte Bergrettung Sölden rückte zum Einsatzort aus und konnte die in der Schlucht verbliebenen Personen sicher bergen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

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