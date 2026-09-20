Kajakfahrer saßen nach Kenterung in Schlucht fest

Bei Hilfsversuch selbst gekentert

Ein 51-jähriger Begleiter versuchte, ihm zu Hilfe zu kommen und kenterte dabei ebenfalls. Beide Personen konnten sich zunächst an das Ufer retten. Aufgrund der schwierigen alpinen Verhältnisse und der örtlichen Gegebenheiten war ein selbstständiges Verlassen der Schlucht jedoch nur dem 51-Jährigen möglich. Daraufhin wurde ein Notruf abgesetzt.