Spektakuläre Tour endete mit fataler Landung

Zwei Paragleitpiloten, ein 38-jähriger Deutscher und der 52-jährige Österreicher, unternahmen eine sogenannte Bike-, Hike- und Fly-Tour in den Zillertaler Alpen. Die beiden fuhren zunächst mit ihren Fahrrädern durch das Floitental bis zur Materialseilbahn der Greizer Hütte. Von dort stiegen sie mit entsprechender Gletscherausrüstung zu Fuß auf den 3379 Meter hohen Großen Löffler auf, den sie gegen 10 Uhr erreichten.