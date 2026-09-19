Spektakuläre Tour endete mit fataler Landung

Eine kombinierte Tour mit Bike, Fußaufstieg und Gleitschirmflug endete am Samstag für einen Einheimischen (52) im Tiroler Zillertal äußerst schmerzhaft. Die Landung mit dem Paragleiter ging schief.
Zwei Paragleitpiloten, ein 38-jähriger Deutscher und der 52-jährige Österreicher, unternahmen eine sogenannte Bike-, Hike- und Fly-Tour in den Zillertaler Alpen. Die beiden fuhren zunächst mit ihren Fahrrädern durch das Floitental bis zur Materialseilbahn der Greizer Hütte. Von dort stiegen sie mit entsprechender Gletscherausrüstung zu Fuß auf den 3379 Meter hohen Großen Löffler auf, den sie gegen 10 Uhr erreichten.
Kurzer Abstieg zum Startplatz
Anschließend stiegen die beiden noch einige Höhenmeter ab und starteten westlich unterhalb der Trippachspitze mit ihren Gleitschirmen. Im Zuge des Landeanflugs prallte der 52-jährige Österreicher mit hoher Geschwindigkeit und den Füßen voran gegen einen größeren Stein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Kufstein geflogen.
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