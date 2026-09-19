Serious Fall
Great Dane charges at female cyclist, jumps into her path
A serious incident occurred on Saturday on a mountain bike trail in Dimbach (Upper Austria). Two large dogs charged at a 60-year-old female cyclist, with one of them jumping into her bike and causing her to fall. The woman, a resident of the Mühlviertel region, was injured in the accident and had to be taken to the hospital. An investigation is now underway against the owner of the Great Danes.
A 60-year-old woman from Grein was riding her mountain bike on the P8 MTB trail in Dimbach (Perg district) around 9:20 a.m. on Saturday. As she rode past a house, two Great Danes suddenly charged at her. One of the dogs apparently jumped onto her mountain bike.
The 60-year-old lost her balance and fell heavily. She lay injured on the gravel road.
A local resident set the rescue chain in motion
A local resident heard the 60-year-old’s cries for help and set the rescue chain in motion.
After receiving first aid from the Red Cross, the injured woman was taken to Amstetten Regional Hospital. The owner of the two dogs that were running loose, a 33-year-old woman from Dimbach, was identified.
Dog Allegedly Opened the Door
She stated that the dogs had initially been inside the house. However, when her father left the property, he allegedly forgot to lock the door.
One of the Great Danes then reportedly jumped on the doorknob and opened the door. The owner of the dogs is now under investigation for negligent bodily injury.
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