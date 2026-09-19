Auf Verkaufsplattform: Duo tappte in Online-Falle

Für zwei Tirolerinnen endete ein Besuch auf einer Internetplattform mit einem enormen finanziellen Schaden. Sie tappten dort in die Falle von Online-Betrügern!
Den Anfang machte bereits Ende August eine 65-jährige Einheimische in Hall in Tirol! Die Frau wurde auf einer Verkaufsplattform auf eine Anzeige aufmerksam. Dort verspracht man ihr, ein Produkt zu schicken, nachdem sie den fälligen Betrag überweist.
Dieser Aufforderung kam die Frau nach und tätigte die Überweisung von mehreren Hundert Euro. Die Ware wurde jedoch nie zugestellt, die Plattform ist zudem nicht mehr erreichbar. „Die Ermittlungen sind im Gange“, berichtet die Polizei.
Mehrmals Daten eingegeben, Geld abgebucht
Am Freitag tappte auch eine 50-jährige Frau aus Innsbruck in die Falle von Online-Betrügern. Sie wollte auf einer Plattform ebenfalls eine Ware kaufen. Die Täter übermittelten ihr mehrmals einen Phishing-Link.
Dort gab sie einige Male ihre Daten an. Der Frau wurde somit mehrmals Geld von ihrem Konto abgebucht. Der Schaden beläuft sich auf einige Tausend Euro.
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