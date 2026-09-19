Arzt verspricht: „Das Gesundheitszentrum bleibt“

„Die Bevölkerung muss nicht verunsichert sein“

Auer zeigt sich jetzt gegenüber der „Krone“ zuversichtlich: „Das Gesundheitszentrum bleibt, die Bevölkerung muss nicht verunsichert sein.“ Neben dem Rechtlichen gibt es aber noch eine weitere Baustelle für Auer: Sein Scheiflinger Kollege Mihnea Lungu, der mit ihm ein Team gebildet hatte, hörte kürzlich auf. Vorerst springen junge Mediziner, vor allem aus Kärnten ein. In den nächten Wochen soll es mit ÖGK und Gesundheitsfonds eine Lösung geben, so Auer.