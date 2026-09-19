Hit „Babylon Berlin“ geht ins düstere Finale

Es ist die teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten, sie wurde in über 140 Länder verkauft und mischte brisante Mordfälle mit dem Glamour der Berliner 20er-Jahre: „Babylon Berlin“ wurde schließlich von Sky eingestellt, doch das deutsche Fernsehen sprang ein und produzierte eine fünfte und letzte Staffel, die heute, 20.15 Uhr, auf ARD mit gleich vier Folgen hintereinander startet. Doch es ist nichts mehr, wie es war: Statt Champagnerpyramiden und Tanzmarathons sehen wir den Beginn eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte. Die Staffel startet mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Die düsteren Ereignisse dominieren die Handlung, dadurch geht die Mordserie an ehemaligen Frontsoldaten, der eigentliche Kern, unter. Es war einmal ein Glamour-Krimi, der zur Geschichtsstunde wurde. Daher wohl auch die kryptische Bezeichnung „frei nach Motiven des Romans ,Märzgefallene‘ von Volker Kutscher.“ Mit der zugrunde liegenden Bestseller-Reihe haben die neuen Folgen nämlich kaum noch etwas zu tun.