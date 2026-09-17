Plumpsende SPÖ | Keine Kronprinzen

Keine Kronprinzen. Mittlerweile drängen auch rote Gewerkschafter, bisher neben der Wiener SPÖ die stärksten Babler-Unterstützer, auf eine personelle Neuaufstellung. Bloß: Es mangelt bei den Sozialdemokraten an vielversprechenden Nachfolgekandidaten für Babler. Weit und breit drängen sich keine Kronprinzessinnen oder Kronprinzen auf, mit denen garantiert alles besser laufen, sich der Erfolg wieder einstellen würde. Ein Zustandsbild, das 1:1 von der SPÖ auf die ÖVP übertragbar ist. Kein aussichtsreicher Kronprinz – sieht man vom ehemaligen „König“ Kurz, der gerne mit einer Rückkehr in die Politik kokettiert, einmal ab. Denkt man nun schon einmal an Königshäuser, dann muss man sich auch daran erinnern, dass mangels Thronfolger schon manche Dynastien ausgestorben sind. Parteien kann ein ähnliches Schicksal drohen.