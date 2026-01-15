Minneapolis: ICE-Beamter schoss Venezolaner an

„Es geht hier schon lange nicht mehr um die Durchsetzung von Einwanderungsbestimmungen. Vielmehr handelt es sich um eine Kampagne organisierter Brutalität gegen die Bevölkerung von Minnesota durch unsere eigene Bundesregierung“, so Walz in seiner Ansprache. Er forderte US-Präsidenten Donald Trump und Heimatschutzministerin Kristi Noem auf: „Beenden Sie die Besetzung. Sie haben genug getan.“