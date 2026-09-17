Renommierter Architekt tischt jetzt Gulasch auf

Schubladen sind nicht so das Ding von Guido Strohecker – deshalb lässt er sich auch nicht so gerne in eine solche stecken. Und so geht der renommierte Architekt jetzt kurzerhand unter die Gastronomen. Am Grazer Jakominiplatz hat er das einstige Standl von Spitzenkoch Didi Dorner übernommen und in eine „Gulascherie“ verwandelt. Am Samstag beim Aufsteirern wird einmal (probeweise) aufgesperrt. „Damit wir gleich merken, was geht und was nicht“, erklärt der 61-Jährige. Die Gulasch-Kostproben gibt’s am Samstag übrigens gratis.