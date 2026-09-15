Steirische Landeshauptstadt im Volkskultur-Fieber

Bei vielen ist das kommende Wochenende bereits seit Monaten rot im Kalender markiert – denn endlich ist es wieder so weit, und in Graz geht das legendäre Aufsteirern über die Bühne! Für unzählige Besucher aus dem ganzen Land ist das Volkskulturfestival, zu dem Ihre „Krone“ herzlich einlädt, ein Fixpunkt im Herbst. Der erste Sturm, die letzten warmen Tage und eine Menge Musik, Tanz und gute Laune – eine Kombination, die bisher selten enttäuscht hat.