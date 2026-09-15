Steirische Landeshauptstadt im Volkskultur-Fieber

Nur noch viermal schlafen, dann dreht sich in der Landeshauptstadt wieder alles um Musik, Tracht und Kulinarik – das Aufsteirern geht am 19. und 20. September in die nächste Runde. In der „Krone“-Alm am Eisernen Tor warten besondere Unterhaltungspunkte und Schmankerl auf Sie.
Bei vielen ist das kommende Wochenende bereits seit Monaten rot im Kalender markiert – denn endlich ist es wieder so weit, und in Graz geht das legendäre Aufsteirern über die Bühne! Für unzählige Besucher aus dem ganzen Land ist das Volkskulturfestival, zu dem Ihre „Krone“ herzlich einlädt, ein Fixpunkt im Herbst. Der erste Sturm, die letzten warmen Tage und eine Menge Musik, Tanz und gute Laune – eine Kombination, die bisher selten enttäuscht hat.
So soll auch das 25. Jubiläum des beliebten Festivals wieder mit einem Top-Programm überzeugen. Der Oberlandler-Kirtag im Landhaushof und der Crashkurs „Påschen und Gstanzl singen“ sind dabei nur zwei Highlights, die auf die Gäste in der Grazer Innenstadt warten. Zwei ganze Tage lang dreht sich hier wieder alles um Volkskultur, Handwerk und Kulinarik.
Alm mit Unterhaltung und steirischen Schmankerln
Zum Fixpunkt für zahlreiche Besucher wurde inzwischen auch die traditionelle „Krone“-Alm am Eisernen Tor. Sie ist ein Treffpunkt für Feinschmecker und Musikanten, Volkstanzgruppen und Feierlustige.
Und eines ist hier garantiert: In der „Krone“-Alm kommt jeder auf seine Kosten. Während sich Erwachsene bei Schilcher und Brettljause entspannt zurücklehnen können, gibt es für die Kleinsten direkt vor unserer urigen Hütte ein Kinderprogramm (Samstag 13-18 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr) sowie eine Fotobox für Erinnerungsbilder.
Unseren Abonnenten versüßen wir einen Besuch des Festivals außerdem mit einer süßen Leckerei: Anlässlich des 25. Jubiläums können Sie sich ein „Aufsteirern“-Jubiläumslebkuchenherz von der Lebzelterei Pirker am „Krone“-Kiosk am Joanneumring (Samstag 12-18 Uhr, Sonntag 9-18 Uhr) abholen.
Die Wetterprognose für das Aufsteirern-Wochenende ist übrigens vielversprechend: zeitweise sonnig mit einer geringen Schauerneigung und Höchsttemperaturen von 22 Grad!
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