After 364 days
ÖSV’s Adlerin Pinkelnig is back on the ski jump
Exactly 364 days after her fall on the Olympic ski jump in Predazzo (Italy)—in which Eva Pinkelnig not only tore her cruciate ligament but also the medial and lateral menisci in her left knee and suffered cartilage damage—the 38-year-old ventured back onto a ski jump for the first time on Thursday.
At exactly 10:17 a.m., she took off from a 60-meter hill at the Montafon Ski Jumping Center and landed the jump safely in front of ÖSV head coach Thomas Diethart.
“Finally,” cheered the Harder native, who won the overall World Cup title in the 2022–23 winter season and has already claimed a total of 20 World Cup jumps in her career.
End of her career was on the table
“The fact that I can jump again after almost a year—doing what I love most—feels like a little miracle to me. There’s a lot of hard work behind it,” explained Pinkelnig, who thanked her team. “Given the severity of the injury, it just wasn’t clear whether I’d be able to come back at all.”
Competition comeback still up in the air
But this is just the first step. “For me, the comeback won’t be complete until I compete in my first event,” said Eva, though she left open whether she’ll be back in action at the World Cup opener in Lillehammer starting November 20.
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