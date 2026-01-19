EU-Kritik am Bau des Brenner Basistunnels

Basistunnel schneidet im Vergleich noch gut ab

2020 stellten die EU-Prüfer bei den acht untersuchten Megaprojekten einen realen Kostenanstieg ohne Berücksichtigung der Inflation von insgesamt 47% gegenüber den ursprünglichen Schätzungen fest. Heute beziffern sie den Anstieg auf 82%. Wurde im Prüfbericht von vor sechs Jahren noch eine durchschnittliche Verzögerung von elf Jahren festgestellt, so liegen nun die fünf Megaprojekte – eines davon ist der Brenner Basistunnel BBT – im Schnitt 17 Jahren hinter dem Zeitplan zurück.