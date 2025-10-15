Vorteilswelt
Botox hatte sie schon

Sängerin Charli XCX schockt mit Beauty-OP-Wunsch

Society International
15.10.2025 16:00
Charli XCX spricht offen über ihre Vorliebe für Beauty-Behandlungen und verriet, dass sie sogar ...
Charli XCX spricht offen über ihre Vorliebe für Beauty-Behandlungen und verriet, dass sie sogar über ein Facelifting nachdenkt.(Bild: APA/AFP/Thibaud MORITZ)

Sie ist gerade mal 33 Jahre jung, doch für Charli XCX ist das noch lange kein Grund, sich für ein jugendliches Aussehen unter das Messer zu legen. Denn wie die Sängerin jetzt in einem Interview mit dem „Vanity Fair“ erzählte, denke sie ernsthaft darüber nach, ein Facelifting machen zu lassen!

Ganz offen plauderte Charli XCX über ihre Faszination für kosmetische Eingriffe. Botox habe sie längst ausprobiert, jetzt überlege sie, sich tatsächlich unters Messer zu legen. Ein Mid-Facelift soll es werden, erklärte die Sängerin, bei dem vor allem die Wangen und der Bereich unter den Augen gestrafft werden soll.

„Ziehen, straffen und verändern“
„Ich denke ständig darüber nach, wie ich aussehe und was ich an meinem Gesicht verändern würde“, verriet sie. „Ich denke verdammt nochmal ständig an all den Scheiß, den ich machen, ziehen, straffen und verändern könnte – die ganze Zeit. Ich muss mich einfach daran erinnern, dass ich mich vielleicht nicht zu sehr da hineinziehen lassen darf.“

Charli XCX hat mit Botox wieder aufhören müssen, gibt aber zu, dass sie es „vermisst“.
Charli XCX hat mit Botox wieder aufhören müssen, gibt aber zu, dass sie es „vermisst“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Mit Botox habe sie aber wieder aufhören müssen, weil es ihre Mimik bei Schauspiel-Castings beeinträchtigt habe, erklärte die Britin weiter: „Ich habe ein paar Casting-Tapes gemacht, während ich Botox hatte, und meine Augenbrauen haben dieses verrückte Ding gemacht, bei dem sie sich irgendwie heben.“ Und gab zu, dass sie Botox gerne dennoch verwenden würde, denn: „Ich vermisse es.“

Geht mit Beauty-OP-Vorliebe ganz offen um
Charli sah sich in der Vergangenheit bereits mit Gerüchten konfrontiert, sie habe an ihrem Gesicht arbeiten lassen. Im letzten Jahr postete die Kosmetikerin Molly Bailey auf Instagram einen Vorher-Nachher-Vergleich von Charli aus den Jahren 2013 und 2024 und spekulierte, die Sängerin habe sich möglicherweise einer Augenbrauenlifting-Behandlung, Lippenauffüllung, Botox und vielleicht einer Nasenkorrektur unterzogen.

Charli reagierte in den Kommentaren ganz locker auf die Beauty-OP-Spekulationen und schrieb: „Oh mein Gott, ich bin besessen von diesem Sch***.“

