IKG-Vize warnt: „Europa hat seine Kultur verloren“

Lob für Sebastian Kurz, Kritik an Andreas Babler

Der 1980 in Wien geborene Unternehmer lobt die ÖVP als „Vorzeigepartei im Kampf gegen Antisemitismus und für die Rechte Israels, vor allem unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Kritik hat er jedoch für Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ parat: Der warne vornehmlich vor dem verstärkten Antisemitismus von den Rechten bzw. gewaltbereiten Neonazis. Galibov: „Davon hätte ich auf den Straßen nichts bemerkt. Es gibt auch aktuelle Zahlen, die zeigen, dass die meisten Vorfälle gegen Juden von den linken Palästinenserfreunden und Muslimen kommen.“