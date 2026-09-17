Legendäre Showgeschichte seit 100 Jahren

Die Harlem Globetrotters sind nicht nur spektakulär, sondern haben vielfach Geschichte für den weltweiten Basketballsport geschrieben. Am 8. Oktober kommen sie mit ihrer 100-Jahre-Jubiläumsshow ins VAZ St. Pölten.
Mit einer spektakulären Jubiläumstour gastieren die Harlem Globetrotters am 8. Oktober im VAZ in St. Pölten. Anlässlich des 100. Geburtstages wartet eine eigens kreierte spektakuläre Show aus einem Jahrhundert voller Dunkings, irrwitzige Dribblings und trickreicher Spielzüge.
Mythos und Showgeschichte
Die Fans erleben hautnah die Geschichte und den Mythos der berühmtesten Basketballmannschaft der Welt: Seit 1926 haben die Globetrotters ihre ikonische Basketball-Show in über 124 Ländern auf sechs Kontinenten präsentiert. Tickets für das Geburtstagsfest gibt es unter: www.vaz.at
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