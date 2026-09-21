Wie Jugendliche sich selbst aus der Krise ziehen

Mit der Aktion „Mood up“ soll in Niederösterreich Jugendlichen Mut gemacht werden, sich von Stress und Krisen nicht unterkriegen zu lassen. Den jungen Menschen wird aber kein fix-fertiges Rezept vorgelegt – es wird mit ihnen und von ihnen selbst erarbeitet.
Zuerst Corona, dann Wirtschaftskrise und jetzt Klimakrise samt täglichen Bildern von Kriegsgräueln – dazu Leistungsdruck, Stress und der ganz normale Wahnsinn des Erwachsenwerdens: Die Jugend von heute ist nicht zu beneiden. Kein Wunder, dass viele junge Menschen von Zukunftsängsten geplagt werden.
Mut machen
In Niederösterreich nimmt man sich jetzt verstärkt der psychosozialen Gesundheit der Jugendlichen an. „Wir müssen junge Menschen früh stärken und ihnen die Möglichkeit geben, selbst an ihrer Gesundheit mitzuwirken“, geben die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) die Linie vor. Unter dem Motto „Mood up“ (Stimmung heben) soll Mädchen und Burschen im Alter von zwölf bis 20 Jahren auf Augenhöhe Mut gemacht und das Gefühl vermittelt werden, dass ihre Sorgen ernst genommen werden.
Workshops in Gruppen
„Es geht darum, nicht über, sondern mit der Jugend zu reden“, betonen Antauer und Kasser: „Wer früh lernt, mit Stress umzugehen, Probleme zu erkennen und Hilfe anzunehmen, nimmt dieses Wissen ein Leben lang mit.“ Konkret können sich über Schulen oder Vereine Jugendgruppen zusammentun, die in Workshops Projekte zu Themen, die junge Menschen bewegen, erarbeiten. Dafür gibt es bis zu 500 Euro Förderung.
Start am Montag
Bei Jugendgesundheitskonferenzen werden diese Projekte dann präsentiert. „Vom Bund stehen für die kommenden zwei Jahre 1,18 Millionen Euro für ,Mood up‘ zur Verfügung“, erklärt Volker Knestel, Geschäftsführer des Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS). Koordiniert wird die Aktion von der Landes-Initiative „Tut gut“. „Die ersten Informationsveranstaltungen finden in den kommenden Wochen statt“, kündigt Projektleiterin Sabine Brandstetter an: 21. September in Amstetten, 8. Oktober in St. Pölten und 13. Oktober online. Nähere Infos unter www.moodup.at
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