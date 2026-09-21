Wie Jugendliche sich selbst aus der Krise ziehen

Mut machen

In Niederösterreich nimmt man sich jetzt verstärkt der psychosozialen Gesundheit der Jugendlichen an. „Wir müssen junge Menschen früh stärken und ihnen die Möglichkeit geben, selbst an ihrer Gesundheit mitzuwirken“, geben die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) die Linie vor. Unter dem Motto „Mood up“ (Stimmung heben) soll Mädchen und Burschen im Alter von zwölf bis 20 Jahren auf Augenhöhe Mut gemacht und das Gefühl vermittelt werden, dass ihre Sorgen ernst genommen werden.