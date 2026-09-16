Wien wird drei Tage lang zum Zentrum der Bergwelt

Wien und Alpinismus? Das passt besser zusammen, als man auf den ersten Blick glauben könnte. Schließlich reichen viele Wurzeln der österreichischen Bergsteigerbewegung bis in die Bundeshauptstadt zurück. Genau dort wollen der Alpenverein Austria und die Naturfreunde Wien nun ein neues Kapitel aufschlagen: Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, finden erstmals die Internationalen Bergtage Wien statt.