Heimischer Nachwuchs beweist Gärtnerhände aus Gold

Heimischer Nachwuchs stellte sein Können beim Berufswettbewerb unter Beweis: Junggärtnerin Anika Hiermann gelang es mit ihrem Team, in Polen den Sieg einzufahren.
Anika Hiermann von der Fachschule Langenlois stellte ihr goldenes Händchen beim Gärtnern unter Beweis: Der Niederösterreicherin gelang es gemeinsam mit ihren rot-weiß-roten Teampartnern Alina Lichtenwallner von der Fachschule Ritzlhof in Oberösterreich und Marie-Theres Schwaiger von der Berufsschule Großwilfersdorf in der Steiermark beim elften Europäischen Berufswettbewerb der Junggärtner den Sieg einzufahren. 23 Teams aus 13 europäischen Ländern nahmen an dem Wettbewerb in Polen teil. Dabei wurde Österreich von den jeweils Jahrgangsbesten der beiden letzten Staatsmeisterschaften vertreten. Für die Teilnehmer galt es sowohl gärtnerische Arbeiten, als auch knifflige Aufgaben aus Gartenbau und Floristik, die Flexibilität und Teamgeist erforderten, zu meistern.
Erfolg wurde wiederholt
Die Vorbereitungen dazu fanden an der Gartenbauschule in Langenlois statt: „Dank der engagierten Bildungsarbeit an den heimischen Gartenbauschulen befinden sich die Junggärtner im Höhenflug. Um europaweit an der Spitze zu stehen, sind neben fundiertem Wissen und handwerklichen Fähigkeiten auch eine gehörige Portion Nervenstärke notwendig“, erklären Abteilungsvorstand Helmut Jäger und Teamleiter Rene Pollross. Drei Tagen musste das Team aus Österreich in Polen sein Können und seine Kreativität in verschiedenen gärtnerischen Fachsparten erneut unter Beweis stellen. Denn: „Vor zwei Jahren siegten die österreichischen Junggärtner beim Berufswettbewerb in Würzburg, nun konnte der Erfolg wiederholt werden“, zeigt sich auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erfreut.
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