Heimischer Nachwuchs beweist Gärtnerhände aus Gold

Erfolg wurde wiederholt

Die Vorbereitungen dazu fanden an der Gartenbauschule in Langenlois statt: „Dank der engagierten Bildungsarbeit an den heimischen Gartenbauschulen befinden sich die Junggärtner im Höhenflug. Um europaweit an der Spitze zu stehen, sind neben fundiertem Wissen und handwerklichen Fähigkeiten auch eine gehörige Portion Nervenstärke notwendig“, erklären Abteilungsvorstand Helmut Jäger und Teamleiter Rene Pollross. Drei Tagen musste das Team aus Österreich in Polen sein Können und seine Kreativität in verschiedenen gärtnerischen Fachsparten erneut unter Beweis stellen. Denn: „Vor zwei Jahren siegten die österreichischen Junggärtner beim Berufswettbewerb in Würzburg, nun konnte der Erfolg wiederholt werden“, zeigt sich auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erfreut.