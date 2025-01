Brunold wechselt zum Serienmeister nach St. Pölten

Konkurrenzkampf als Ansporn

Die Konkurrenz, die beim Champions League-Starter wartet, stört Carina nicht. „Ich bin davon überzeugt, dass Konkurrenzkampf dazu führt, dass man besser wird“, unterstreicht die Angreiferin, die im Herbst viermal in der Bundesliga traf und bei den „Wölfinnen“ aufzeigen will. „Mit starken Leistungen will ich mich zudem für einen Platz im ÖFB-Team empfehlen.“ Den zuletzt krisengeschüttelten Lustenauerinnen wünscht sie nur das beste, „und dass sie den Ligaerhalt schaffen.“