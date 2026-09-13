Großer Andrang bei Gady-Markt: „Sind zufrieden“

Martina Roth von der Gady-Familie ist mit dem Resultat glücklich: „Wir hatten an zwei Tagen rund 20.000 Besucher. Vor allem am Sonntag war vie los. Viele Familien haben das noch als Ausflug vor dem Schulstart genutzt“, meint sie. Der 117. Gady-Markt ging dieses Wochenende in Lebring in der Steiermark über die Bühne. Er lockt die Besucher mit seiner großen Automobilausstellung, Gebrauchtwagenausstellung, Motorrad- sowie Landmaschinenschau. Auch für die Kinder war heuer ein Schmankerl dabei. „Wir hatten eine Schultütenaktion“, sagt Roth zur „Krone“.