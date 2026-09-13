Großer Andrang bei Gady-Markt: „Sind zufrieden“

Zum 117. Mal ging der Gady-Markt an diesem Wochenende in der Steiermark über die Bühne – seit 1966 zieht er dutzende Besucher mit seiner Landmaschinenschau und Co. an.
Martina Roth von der Gady-Familie ist mit dem Resultat glücklich: „Wir hatten an zwei Tagen rund 20.000 Besucher. Vor allem am Sonntag war vie los. Viele Familien haben das noch als Ausflug vor dem Schulstart genutzt“, meint sie. Der 117. Gady-Markt ging dieses Wochenende in Lebring in der Steiermark über die Bühne. Er lockt die Besucher mit seiner großen Automobilausstellung, Gebrauchtwagenausstellung, Motorrad- sowie Landmaschinenschau. Auch für die Kinder war heuer ein Schmankerl dabei. „Wir hatten eine Schultütenaktion“, sagt Roth zur „Krone“.
Bis 2024 fand der Markt übrigens zwei Mal im Jahr statt, seit 2025 konzentriert man sich auf ein einmaliges Erlebnis im Herbst – immer am letzten Wochenende vor Schulbeginn.
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