Formula 1 Live Updates
Victory in Madrid! Kimi Antonelli Extends His World Championship Lead
14th race of the 2026 Formula 1 season: The Spanish Grand Prix is on the schedule this weekend. We’ll be reporting live (see below).
Here’s the LIVE TICKER:
Here are the CURRENT RESULTS:
Here are the standings in the Drivers’ Championship:
With the Spanish Grand Prix in Madrid this weekend, the Formula 1 circuit is venturing into uncharted territory for the first time since Las Vegas three years ago. The highlight of the twisty course through the Spanish capital’s exhibition grounds is the spectacular high-speed banked turn known as “La Monumental.” Despite a lack of prior experience, Mercedes aims to build on Kimi Antonelli’s one-two finish ahead of George Russell—most recently achieved at Monza—on the new “Madring.”
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