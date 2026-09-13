Victory in Madrid! Kimi Antonelli Extends His World Championship Lead

With the Spanish Grand Prix in Madrid this weekend, the Formula 1 circuit is venturing into uncharted territory for the first time since Las Vegas three years ago. The highlight of the twisty course through the Spanish capital’s exhibition grounds is the spectacular high-speed banked turn known as “La Monumental.” Despite a lack of prior experience, Mercedes aims to build on Kimi Antonelli’s one-two finish ahead of George Russell—most recently achieved at Monza—on the new “Madring.”